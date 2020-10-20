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Українцям розповіли, які змагання будуть відкриті для вболівальників під час карантину

Вівторок 20 жовтня 2020 22:18
Українцям розповіли, які змагання будуть відкриті для вболівальників під час карантину
Футбольний м'яч (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Міністерстві молоді та спорту розповіли про змагання з уболівальниками

В Міністерстві молоді та спорту заявили, що під час карантину не будуть допускатися вболівальники на спортивні заходи, крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися з глядачами за окремим погодженням з МОЗ.

При цьому обов'язкове дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. Про це Міністерство молоді та спорту заявило на своїй сторінці в Facebook.

На території регіону, в якому встановлений "зелений" рівень епідемічної небезпеки, забороняється проведення масових заходів (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) за участю понад 50 осіб.

В регіонах з "жовтим" рівнем забороняється проведення масових заходів за участю понад 30 осіб.

В регіонах з "помаранчевим" рівнем забороняється проведення масових заходів за участю понад 20 осіб.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин і ввели нові заборони. Це було зроблено у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом у світі і в Україні.

Раніше в Україні з'явився новий поділ на карантинні зони. В цей раз з понеділка, 19 жовтня, в "червону" зону потрапило багато населених пунктів.

В "червону" зону потрапили такі великі міста, як Харків, Полтава, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці та Чернігів.

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