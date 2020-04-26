Украинцам рассказали, что делать при отравлении смогом: отнеситесь серьезно

Смог накрыл Киев после масштабных пожаров. Удушливый дым отрицательно влияет на организм местных, вызывая при этом серьезные заболевания. От нехватки кислорода страдают мозг, дыхательная система, печень и почки. Также загрязненный воздух может стимулировать онкопроцессы.

Тем, кто испытывает симптомы отравления продуктами горения, лучше сразу обратиться за помощью к медикам. Об этом заявляет Министерство здравоохранения Украины

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - отмечается в сообщении.

Чтобы избежать негативных последствий настоятельно рекомендуется: сократить употребление алкоголя и табака, избегать длительных прогулок и как можно чаще делать влажную уборку дома.

Также не стоит забывать пить по 2-3 литра жидкости в день, промывать нос и горло, употреблять как можно больше кисломолочных продуктов, подсоленную и щелочную воду.

Напомним, что украинцам рассказали, как защитить себя от загрязненного воздуха.

Мы писали, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

А также о том, что известно на данный момент о пожарах в Чернобыле и кто пострадает.