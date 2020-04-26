Українцям розповіли, що робити при отруєнні смогом: поставтеся серйозно

Смог накрив Київ після масштабних пожеж. Задушливий дим негативно впливає на організм місцевих, викликаючи при цьому серйозні захворювання. Від нестачі кисню страждають мозок, дихальна система, печінка і нирки. Також забруднене повітря може стимулювати онкологічні захворювання.

Тим, хто відчуває симптоми отруєння продуктами горіння, краще відразу звернутися за допомогою до медиків. Про це заявляє Міністерство охорони здоров'я України

"Зараз у Києві та Київській області утворився смог через спалювання сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Однак цей дим може викликати головний біль, кашель, проблеми з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані, а також ряд захворювань та алергії", - наголошується в повідомленні.

Щоб уникнути негативних наслідків настійно рекомендується: скоротити вживання алкоголю і тютюну, уникати тривалих прогулянок і як можна частіше робити вологе прибирання будинку.

Також не варто забувати пити по 2-3 літри рідини в день, промивати ніс і горло, вживати якомога більше кисломолочних продуктів, підсолену й лужну воду.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря.

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