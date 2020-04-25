Пожар в Чернобыльской зоне: что известно на данный момент и кто пострадает

Пожар в Чернобыле (коллаж: РБК-Украина)

От огня в зоне отчуждения могут погибнуть животные

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля, поразил всех своими масштабами. В зоне отчуждения с огнем до сих пор борются спасатели, информируют в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров", - указано в сообщении.

Тления пеньков, остатков древесины и торфяников тушат на территориях Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия спасатели направили на локализацию 2 ячеек: в селе Кривая Гора и селе Рудьки.

"К тушению привлечены 1069 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета", - прокомментировали в ГСЧС.

Ученые утверждают, что из-за пожаров возможна гибель части местной популяции ежей и сонь, которые в это время могли находиться не в зимних норах, а в наземных, доступных для воздействия огня.

Для копытных и других травоядных на некоторый период будет ограничена необходимая кормовая база. Однако, по мнению ученых, травоядные в ходе эволюции приспособились к подобным обстоятельствам и могут на это время пробраться на территории, не тронутые огнем.

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