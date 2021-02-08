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Украинцам рассказали, как будут работать столичные школы и детсады в непогоду

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 21:15
Украинцам рассказали, как будут работать столичные школы и детсады в непогоду Как будут работать школы и детсады Киева в условиях непогоды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве, 8 февраля, ухудшились погодные условия, выпало много снега и образовались большие пробки. В связи с этим в столице просят при возможности оставлять детей дома и не отправлять их в школы и детсады.

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщается на сайте КГГА.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - отметил Мондриевский.

Он также подчеркнул, что педагоги ориентированы на то, чтобы как можно эффективнее организовать учебный процесс и проинформировать родителей.

Мондриевский посоветовал жителям столицы в это время не пользоваться своими автомобилями и не оставлять их на обочинах, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно очистить дороги.

По его словам, если на дорогах будет меньше машин, то коммунальные службы смогут быстрее очистить дороги от снега.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидаются метели и гололед. Ночью выпадет много снега. При этом порывы ветра составят 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве сегодня произошел снежный коллапс, который парализовал город.

Ранее синоптики назвали дату потепления в Украине.

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