В Киеве случился снежный коллапс: город парализован (видео)

Киев 8 февраля начало засыпать снегом, который время от времени переходит в метель . Коммунальщики активно расчищают дороги, но справляются с трудом, а службы такси подняли тарифы.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео аварий, которые произошли в городе из-за снегопада.

Так, например, на улице Петра Запорожца водитель маршрутки пытался объехать затор по трамвайным путям и застрял.

"Молодец, теперь все трамваи стоят", - подписали видео в сети.

В Киеве маршрутка перегородила дорогу

На улице Олены Телиги можно увидеть огромное количество грузовых машин, которые по идее не должны находиться сегодня в столице.

"Знаете как это происходит? Один становится, потому что не может проехать, а другие пытаются его объехать. И, о чудо, также становятся. Горячие приветствия таким водителям грузовиков от водителей столиц", - подписали видеоролик.

Грузовики в столице блокируют проезд

Столичные власти говорят, что на дороги вечером вывели 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад ручной уборки.

В полиции просят отказаться от пользования личным автотранспортом, пересесть на общественный, а при возможности - остаться дома.