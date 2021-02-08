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Українцям розповіли, як будуть працювати столичні школи та дитсадки у негоду

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 21:15
Українцям розповіли, як будуть працювати столичні школи та дитсадки у негоду Як працюватимуть школи та дитсадки Києва в умовах негоди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві, 8 лютого, погіршилися погодні умови, випало багато снігу і утворилися великі пробки. У зв'язку з цим у столиці просять за можливості залишати дітей вдома і не відправляти їх в школи та дитсадки.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський, повідомляється на сайті КМДА.

"Всі школи і дитячі садки столиці будуть працювати. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома", - зазначив Мондрієвський.

Він також підкреслив, що педагоги орієнтовані на те, щоб якомога ефективніше організувати навчальний процес і проінформувати батьків.

Мондрієвський порадив жителям столиці в цей час не користуватися своїми автомобілями і не залишати їх на узбіччях, щоб снігоприбиральна техніка могла безперешкодно очистити дороги.

За його словами, якщо на дорогах буде менше машин, то комунальні служби зможуть швидше очистити дороги від снігу.

За даними Укргідрометцентру, в Києві очікуються хуртовини та ожеледь. Вночі випаде багато снігу. При цьому пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Києві сьогодні стався сніговий колапс, який паралізував місто.

Раніше синоптики назвали дату потепління в Україні.

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