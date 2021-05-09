Украинцам раскрыли все секреты идеального шашлыка: нравится многим

Так, ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко уверяет: удачный выбор мяса - это 80% успеха.

Традиционный кавказский шашлык готовится из баранины, для него лучше всего подойдут корейка, вырезка и мякоть.

Куриный шашлык нравится многим, потому что получается нежным и ароматным - для него можно взять голень или бедра.

Для шашлыка из телятины подходит толстый край на кости, то есть спинка. Эти мышцы не слишком задействованы в движении животного, поэтому они мягче.

"В Украине же самым популярным мясом для жарки на огне является свиная шея, именно из нее получается сочный шашлык", - отмечает эксперт.

Как выбрать качественное мясо для шашлыка

Кулинары со стажем также рекомендуют выбирать свежее, охлажденное мясо для шашлыка. А эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Богдана Леонова рекомендует:

покупать мясо в сертифицированных точках продажи на рынках и в супермаркетах

избегать использования замороженного мяса, а также мяса старых животных, так как его вкусовые и питательные ценности снижены в разы

при покупке маринованного мяса обращать внимание на его цвет и аромат - зеленоватый оттенок и пятна говорят о том, что продукт начал портиться.

Кроме того, часто производители маринуют вчерашнее мясо, которое не удалось вовремя реализовать, а чтобы замаскировать неприятный запах - добавляют химические компоненты. Поэтому, конечно, лучше приготовить маринад самостоятельно.

Как быстро замариновать мясо для шашлыка

Шеф-повар Данил Яковенко, в частности, одним из компонентов для экспресс-методов маринования называет айран. Этот газированный напиток размягчит мясо и добавит ему нежности.

"Еще один быстрый метод - в соке лука. Возьмите несколько луковиц и натрите их на терке или измельчите в блендере, так они быстрее отдадут сок мясу и будущий шашлык станет мягким. Уже замаринованный шашлык накройте тарелкой или крышкой, но так, чтобы сверху можно было поставить какой-то груз. Пресс ускорит процесс маринования", - рассказал кулинар.