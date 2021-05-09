Украинцам раскрыли все секреты идеального шашлыка: нравится многим

Сезон вкусных и ароматных шашлыков в Украине открыт. Но как правильно выбрать, замариновать и поджарить мясо, чтобы получить хрустящую корочку, сочную мякоть, запах дыма? А что покупать - свинину, курятину, баранину?
Ответы на эти вопросы дали эксперты "Полезной программы".
Так, ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко уверяет: удачный выбор мяса - это 80% успеха.
Традиционный кавказский шашлык готовится из баранины, для него лучше всего подойдут корейка, вырезка и мякоть.
Куриный шашлык нравится многим, потому что получается нежным и ароматным - для него можно взять голень или бедра.
Для шашлыка из телятины подходит толстый край на кости, то есть спинка. Эти мышцы не слишком задействованы в движении животного, поэтому они мягче.
"В Украине же самым популярным мясом для жарки на огне является свиная шея, именно из нее получается сочный шашлык", - отмечает эксперт.
Кулинары со стажем также рекомендуют выбирать свежее, охлажденное мясо для шашлыка. А эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Богдана Леонова рекомендует:
Кроме того, часто производители маринуют вчерашнее мясо, которое не удалось вовремя реализовать, а чтобы замаскировать неприятный запах - добавляют химические компоненты. Поэтому, конечно, лучше приготовить маринад самостоятельно.
Шеф-повар Данил Яковенко, в частности, одним из компонентов для экспресс-методов маринования называет айран. Этот газированный напиток размягчит мясо и добавит ему нежности.
"Еще один быстрый метод - в соке лука. Возьмите несколько луковиц и натрите их на терке или измельчите в блендере, так они быстрее отдадут сок мясу и будущий шашлык станет мягким. Уже замаринованный шашлык накройте тарелкой или крышкой, но так, чтобы сверху можно было поставить какой-то груз. Пресс ускорит процесс маринования", - рассказал кулинар.
Напомним, недавно врач назвал самый опасный маринад для шашлыка, который выделяет канцерогены.