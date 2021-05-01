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Самый вкусный куриный шашлык: Клопотенко сказал, какое мясо лучше всего брать

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 21:01
Самый вкусный куриный шашлык: Клопотенко сказал, какое мясо лучше всего брать Фото: куриный шашлык (klopotenko.com)
Автор: Styler

Куриный шашлык самый простой и быстрый в приготовлении. Но есть несколько секретов, которые помогут приготовить его так, чтобы все были просто в восторге!

Как сделать самый вкусный куриный шашлык во время майских праздников - рассказал известный кулинар, звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на своем сайте.

Один из секретов вкусного куриного шашлыка - маринад.

Вместо майонеза, который почему-то очень многие применяют для маринования шашлыка, Клопотенко предлагает использовать натуральный йогурт.

А чтобы придать блюду необычный вкус - добавьте немного апельсиновой цедры.

"Куриный шашлык в маринаде из йогурта - идеальный рецепт для пикника", - говорит Евгений.

Ингредиенты для куриного шашлыка:

  • 800 г филе курицы
  • 100 г йогурта (натурального)
  • 5 г цедры апельсина
  • 1 щепотка перца чили (в хлопьях)
  • 2 щепотки паприки (молотой)
  • соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Куриное филе зачистите от жира и пленок и порежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, перец чили и паприку.

Переложите мясо в миску, добавьте йогурт и апельсиновую цедру. Оставьте в маринаде на 10 минут.

Нанижите мясо на шампуры и обжаривайте на мангале в течение 5-7 минут, постоянно переворачивая.

Как выбрать лучшее мясо

Клопотенко рекомендует использовать для этого шашлыка филе с куриных бедер.

Но если у вас нет времени, чтобы отделять мясо от кости, возьмите филе с грудки.

Читайте также про ошибки, которые испортят шашлык даже из лучшего мяса.

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