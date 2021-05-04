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Три главные ошибки при жарке шашлыка: никогда так не делайте!

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 12:34
Три главные ошибки при жарке шашлыка: никогда так не делайте! Фото: шашлык можно испортить, если выбрать плохое мясо (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На качество шашлыка могут повлиять различные факторы. Но есть три основных правила, нарушив которые, вы испортите долгожданное блюдо.

Ниже в нашем материале читайте, что не нужно делать при жарке мяса.

Первое и самое главное правило для шашлыка-это выбрать хорошее мясо и на этом не экономить. Выбирайте для него ошеек. Это часть мяса в меру жирная и не сухая.

Второе правило - не жалейте лука на блюдо. Если вам кажется, что 300 граммов лука для одного килограмма мяса - это много, то это совсем не так. И еще один секрет, для шашлыка очень важен сок лука, а не нарезание его на кольца. Перемешайте мясо с луковым пюре, посолите и поперчите, не добавляйте уксус, он убьет вкус мяса!

Третье правило - не нарезайте куски мяса разной величины. Дело в том, что кускам разного размера требуется разное время приготовления. Рекомендуется нарезать мясо на куски по 3,5–4 см. Если они будут меньше, то мясо получится сухим, а если больше, то плохо прожарится в середине.

Четвертое правило - никогда не жарьте шашлык на сосновых досках. При горении сосновые доски выделяют канцерогены, а это опасно для здоровья. И второе-древесина хвойных пород очень быстро прогорает. И к концу жарки у вас в мангале останется пепел, который не даст нормального жара.

Пятое правило - не оставляйте куски лука на шампуре, это касается и других овощей. Такова природа лука, что он начинает гореть быстрее, чем мясо. Поэтому мясо у вас будет еще сырым, а лук уже сгорит, придав мясу горький вкус.

Как мы писали ранее, врач назвал самый опасный маринад для шашлыка, он выделяет канцерогены

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