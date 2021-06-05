Украинцам проведут индексацию пенсий: эксперт прогнозирует новые проблемы

Он обратил внимание, что сейчас индексация будет происходить почему-то именно для миллиона, хотя в Украине гораздо больше пенсионеров.

"Кроме того, многим не проиндексировали пенсии весной. Вспомним, что проблемы с пенсиями были и при этом правительстве, и при правительстве Гончарука", - заявил он.

Также эксперт пояснил, что единственный способ решить проблему с деньгами на пенсии, это легализовать зарплаты.

"Мы с пенсиями не решим ничего и никогда, пока не проведем реформу заработной платы в Украине - пока государство не сделает все, чтобы легализовать зарплаты, которые выплачиваются в стране. Мы всегда будем ставить вопрос, хватит ли средств на выплату пенсий, если не будем облагать налогом зарплаты", - сказал Подорожний.

Кто из пенсионеров имеет право на повышение?

Повышение получат следующие категории пенсионеров: