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В июле пенсию проиндексируют миллиону украинцев: кого это коснется

Новина українською →
Украина, Пятница 04 июня 2021 10:43
В июле пенсию проиндексируют миллиону украинцев: кого это коснется Фото: глава Минсоцполитики Марина Лазебная (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще одного миллиона пенсионеров. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.

Об этом она заявила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - подчеркнула Лазебная.

По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Указано, что пересчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Как писало РБК-Украина, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.

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