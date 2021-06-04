В июле пенсию проиндексируют миллиону украинцев: кого это коснется

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще одного миллиона пенсионеров. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.

Об этом она заявила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - подчеркнула Лазебная.

По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.