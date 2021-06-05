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Украинцам проведут индексацию пенсий: эксперт прогнозирует новые проблемы

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Суббота 05 июня 2021 09:32
Украинцам проведут индексацию пенсий: эксперт прогнозирует новые проблемы Коллаж РБК-Украина: индексация пенсий в Украине
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2021 году пенсии на 11% проиндексировали для 8 млн человек, а в июле проведут индексацию еще для 1 млн пенсионеров. При этом эксперт прогнозирует в будущем новые проблемы с деньгами на пенсии.

Об этом рассказал политтехнолог Юрий Подорожний в эфире канала "Украина 24".

Он обратил внимание, что сейчас индексация будет происходить почему-то именно для миллиона, хотя в Украине гораздо больше пенсионеров.

"Кроме того, многим не проиндексировали пенсии весной. Вспомним, что проблемы с пенсиями были и при этом правительстве, и при правительстве Гончарука", - заявил он.

Также эксперт пояснил, что единственный способ решить проблему с деньгами на пенсии, это легализовать зарплаты.

"Мы с пенсиями не решим ничего и никогда, пока не проведем реформу заработной платы в Украине - пока государство не сделает все, чтобы легализовать зарплаты, которые выплачиваются в стране. Мы всегда будем ставить вопрос, хватит ли средств на выплату пенсий, если не будем облагать налогом зарплаты", - сказал Подорожний.

Кто из пенсионеров имеет право на повышение?

Повышение получат следующие категории пенсионеров:

  • получатели пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • получатели пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  • получатели пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" (пенсии чернобыльцев, определенные в минимальном размере, не пересчитываются).

Ранее мы сообщали, что переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты".

Напомним также, что перевод всех пенсионеров на банковские карты отложили на 1,5 года.

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