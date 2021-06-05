Українцям проведуть індексацію пенсій: експерт прогнозує нові проблеми
В Україні у 2021 році пенсії на 11% проіндексували для 8 млн осіб, а у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів. При цьому експерт прогнозує в майбутньому нові проблеми з грошима на пенсії.
Про це заявив політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі канала "Україна 24".
Він звернув увагу, що зараз індексація відбуватиметься чомусь саме для мільйона, хоча в Україні набагато більше пенсіонерів.
"Крім того, багатьом не проіндексували пенсії навесні. Згадаймо, що проблеми з пенсіями були й при цьому уряді, і при уряді Гончарука", - заявив він.
Також експерт пояснив, що єдиний спосіб розв'язати проблему з грошима на пенсії, це легалізувати зарплати.
"Ми з пенсіями не вирішимо нічого і ніколи, поки не проведемо реформу заробітної плати в Україні - поки держава не зробить все, щоб легалізувати зарплати, які виплачуються в країні. Ми завжди будемо ставити питання, чи вистачить коштів на виплату пенсій, якщо не будемо оподатковувати зарплати", - сказав Подорожній.
Хто з пенсіонерів має право на підвищення?
Підвищення отримають такі категорії пенсіонерів:
- одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
- одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
- одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (пенсії чорнобильців, визначені в мінімальному розмірі, не перераховуються).
Раніше ми повідомляли, що переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсії у відділеннях "Укрпошти".
Нагадаємо також, що переведення всіх пенсіонерів на банківські картки відклали на 1,5 роки.