Українцям проведуть індексацію пенсій: експерт прогнозує нові проблеми

В Україні у 2021 році пенсії на 11% проіндексували для 8 млн осіб, а у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів. При цьому експерт прогнозує в майбутньому нові проблеми з грошима на пенсії.

Він звернув увагу, що зараз індексація відбуватиметься чомусь саме для мільйона, хоча в Україні набагато більше пенсіонерів.

"Крім того, багатьом не проіндексували пенсії навесні. Згадаймо, що проблеми з пенсіями були й при цьому уряді, і при уряді Гончарука", - заявив він.

Також експерт пояснив, що єдиний спосіб розв'язати проблему з грошима на пенсії, це легалізувати зарплати.

"Ми з пенсіями не вирішимо нічого і ніколи, поки не проведемо реформу заробітної плати в Україні - поки держава не зробить все, щоб легалізувати зарплати, які виплачуються в країні. Ми завжди будемо ставити питання, чи вистачить коштів на виплату пенсій, якщо не будемо оподатковувати зарплати", - сказав Подорожній.

Хто з пенсіонерів має право на підвищення?

Підвищення отримають такі категорії пенсіонерів: