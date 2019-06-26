Украинцам приготовили новый "сюрприз": за что придется доплатить с 1 июля

С 1 июля украинцы получат платежки за недвижимость и тогда им придется доплатить за "лишнюю" площадь. Размер налога определяет местная власть, сообщает Obozrevatel.

Взимать планируют 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. А по решению городского или сельского совета вместо 1,5% может быть немного меньше - 1% минималки.

Размер минимальной заработной платы будет учитываться по состоянию на 1 января прошлого года, когда она составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. А за квартиру площадью 100 квадратов - 1488 грн.

К слову, налог платят украинцы, которые владеют жилищем площадью от 60 и 120 квадратов. Увеличить норму может местная власть, единственное - ее нельзя уменьшить до 50-ти.

А вот тем, кто владеет элитной недвижимостью, заплатить придется в разы больше. За квартиру в 300 кв. м. и дом в 600 кв. м., помимо самого налога, придется еще внести 25 тыс. грн разовой выплаты. Более того, считать будут не только с "лишних" квадратов, а со всей площади. В случае невыплат - украинцев ждут штрафы.

Коллаж РБК-Украина

Напомним, что в Украине с 1 мая начали начислять штрафы за коммунальные долги. Взыскание не должно превышать 0,01% долга за каждый день задержки или 4% годовых.

Ранее нардепы отсрочили штрафы за хранение топлива без лицензии. В частности, 31 декабря 2019 года к предприятиям не будут применяться штрафы в размере 500 тысяч гривен.

Мы писали, что будут штрафовать водителей маршруток, поскольку в последнее время участились случаи, когда водители отказывают в проезде пенсионерам, школьникам и другим пассажирам льготных категорий.