Нардепы отсрочили штрафы за хранение топлива без лицензии

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Штрафы отсрочили до начала 2020 года

Парламент одобрил за основу и в целом законопроект №10359 "О внесении изменений в статью 18 закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". За проект проголосовали 239 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается отсрочка штрафов за хранение топлива предприятиями без соответствующей лицензии. В частности, 31 декабря 2019 года к предприятиям не будут применяться штрафы в размере 500 тысяч гривен в случае хранения топлива без соответствующей лицензии.

В ходе принятия парламентом закона об изменениях в Налоговый кодекс в рамках госбюджета-2019 возникла правовая коллизия. В частности, документом была введена процедура электронного администрирования реализации топлива, но при подготовке к реализации норм закона оказалось, что многие субъекты хозяйствования не имеют некоторых документов для получения лицензии на хранение топлива. При этом их получение требует времени.

Напомним, в декабре пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий законопроект №9260. В частности, законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.

Как писало РБК-Украина, после принятия закона глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о неточностях в принятом в бюджетную ночь законе о внесении изменений в Налоговый кодекс №9260.

Так, комитет Рады подготовил письмо спикеру ВР, в котором сформулировал уточнения, которые должны были внести в текст документа. Однако Рада в ходе заседания провалила внесение технических правок в кодекс, в связи с чем спикер Рады Андрей Парубий заявил, что закон будет подписан без учета этих норм.