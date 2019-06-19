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Не оплатил вовремя - получи штраф: украинцев ждут новые неприятности

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 17:27
Не оплатил вовремя - получи штраф: украинцев ждут новые неприятности
Коллаж РБК-Украина

Теперь за коммунальные долги начнут наказывать

В Украине с 1 мая начали начислять штрафы за коммунальные долги. Взыскание не должно превышать 0,01% долга за каждый день задержки или 4% годовых. Киевлянка Злата решила поделиться своей историей, чтобы уберечь украинцев от ошибок, передает ТСН.

У жительницы Киева недоплаченных осталось 2500 гривен. По новому закону ей начнут начислять штраф, пеня которого составляет 0,01 долга за каждый день просрочки. Следовательно, Злата, кроме долга 2500, дожна еще и уплатить 7,5 грн штрафа.

Впрочем пеня не так страшна, ведь не составляет большой суммы, но перспектива остаться отключенным от поставок совсем не радует. То есть, если должник не планирует оплачивать счета, то зимой его ждут отключенные батареи и отсутствие теплой воды. 

"Новым законом, независимо от заключения и незаключения договора, предусмотрен порядок ограничения, не прекращение, а ограничение по коммунальным услугам потребителя. Но это возможно после 30 дней после официального уведомления поставщиком такого человека почтовой связью", - прокомментировал адвокат Егор Воротынцев.

Украинцев ожидают штрафы за коммунальные долги

К слову, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составляет 63,5 млрд грн. 

Напомним, что нардепы отсрочили штрафы за хранение топлива без лицензии. В частности, 31 декабря 2019 года к предприятиям не будут применяться штрафы в размере 500 тысяч гривен.

Мы писали, что будут штрафовать водителей маршруток, поскольку в последнее время участились случаи, когда водители отказывают в проезде пенсионерам, школьникам и другим пассажирам льготных категорий.

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