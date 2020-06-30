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Закон про игорный бизнес в Украине: без каких составляющих он обречен на провал

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 14:09
Закон про игорный бизнес в Украине: без каких составляющих он обречен на провал
Закон про игорный бизнес в Украине (фото: pixabay.com)

Громкий закон про легализацию игорного бизнеса в Украине может не сработать как нужно

Верховная Рада во вторник, 30 июня, начала рассмотрение скандального законопроекта №2285-д про игорный бизнес. Аналитики рассказали, какие подводные камни таит в себе этот нормативный акт и без каких составляющих закон не будет работать.

Отметим, что к ЗУ, "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" на сегодня подано 3,5 тысячи поправок.

Эксперты говорят, что без ряда составляющих закон будет обречен на провал, пишет LB.

Если не разделить лотерею и другие виды игр

В таком случае останется возможным функционирование слотов и букмекинга под видом лотереи. Закон должен учитывать особенности каждого вида игры и эта норма может быть нивелирована из-за множества не всегда компетентных правок.

Нужен налоговый закон с прозрачными и четкими фиксированными ставками

Эксперты говорят, что такая норма должна быть как минимум на период запуска системы и первые 5-7 лет. Это позволит обеспечить стабильность и предсказуемость регулирования, которая необходима для захода инвесторов в отрасль.

Сертификация игорного оборудования и соответствие лицензиям

Закон №2285-д не будет работать без системы актов по сертификации спецоборудования, лицензионных условий, регламента к системе онлайн мониторинга и так далее.

Нужен специальный регулятор

Специалисты говорят, что деятельность игорного бизнеса должна регулироваться специальным органом с четкими полномочиями, чтобы избежать коррупции.

"Плюшки" для иностранных инвесторов

Инвесторов нужно заинтересовать, чтобы обеспечить заход на украинский рынок. Это позволит совершить скачок от "дикого поля" к цивилизованному и структурированному рынку игорного бизнеса.

Напоследок аналитики добавляют, что необходима прозрачность и открытость для широкой публики, разъяснение целей и задач данного закона.

Как мы писали ранее, аналитики удивили новым прогнозом на курс доллара в Украине.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины игорный бизнес
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