За долги по коммуналке могут забрать квартиру: у кого и в каких случаях

У должников за коммуналку могут забирать квартиры (коллаж: РБК-Украина)

Должникам за коммуналку готовят неприятный сюрприз

В Украине хотят бороться с должниками, которые не платят за коммунальные услуги. Так, законопроект №3613, что находится на рассмотрении Верховной Рады, предусматривает реструктуризацию долгов, а также ужесточение штрафных санкций.

В частности, в законе указано, что должников могут не выпустить за границу, лишить права пользоваться транспортным средством и так далее. Также он предусматривает, что на недвижимость должника может быть наложено взыскание.

Юристы рассказали, в каких случаях украинцы могут лишиться своего недвижимого имущества, пишут УН.

Если потребитель имеет долг по коммуналке, организация-поставщик услуг может обратиться в суд. Причем такое судебное заседание будет проводиться без вызова должника. После суда будет получен судебный приказ.

Далее компания обращается к частному или государственному исполнителю, который и открывает исполнительное производство. Исполнитель может списывать денежные средства со счетов должника. Если таких не хватает, "в оборот" идет ценное имущество (техника, авто).

А вот действующая редакция Закона Украины "Об исполнительном производстве", говорит в ст. 50. ч. 1, что если движимого имущества или денежных средств не хватает, то взыскание может коснуться и объектов недвижимого имущества.

"В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник", - говорят юристы.

После этого на недвижимость может быть наложен арест. Далее определяют стоимость имущества, после чего происходит его реализация.

При этом взыскивать недвижимое имущество могут только с тех должников, сумма долга которых по исполнительному производству превышает 20 минимальных зарплат (до 1 июля 94460 грн, с 1 июля - 104760 грн).

Интересно, что все должники с 1 октября обязаны будут согласиться на реструктуризацию задолженности в течение месяца. А те, кто откажется, может оказаться в реестре должников.

Как мы писали ранее, что украинцам усилят наказание за долги по коммуналке.

Также сообщалось, что льготы, пенсии и субсидии могут у украинцев потребовать обратно.

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Автор: Светлана Мащенко