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Украинцам придумали новые штрафы за отсутствие масок: подробности

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 17:56
Украинцам придумали новые штрафы за отсутствие масок: подробности
Украинцев без масок будут штрафовать (фото: РБК-Украина)

В Кабмине разработали законопроект о штрафах для граждан без масок в общественном месте

В Украине будут штрафовать за не ношение масок в общественном месте во время карантина из-за коронавируса. Соответствующий законопроект был разработан по поручению главы Кабмина.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, штрафы для физических лиц будут немного ниже, чем сейчас предусмотрены за общее нарушение карантинных правил. Об этом чиновник 1 июля заявил на заседании правительства.

Так, сегодня в повестку дня включили "полностью проработанный согласованный законопроект относительно административно-хозяйственной ответственности общественных мест за не ношение масок посетителями таких заведений".

Малюська объяснил, что было принято решение установить персональную ответственность за не ношение масок гражданами Украины, и отдельно ответственность для юридических лиц и владельцев зданий, сооружений, общественного транспорта, в которых граждане находятся без таких индивидуальных средств защиты.

Для юридических лиц штрафы намерены ввести крупные - сумма от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, физлиц будут штрафовать за не ношение масок, а юрлиц - за допуск таких людей в помещение и транспорт. За это придется заплатить от 3400 до 5100 гривен.

Данную ответственность предлагают предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях.

Никто их членов правительства не высказался против, и инициативу единогласно поддержали.

Теперь за данное предложение осталось проголосовать народным депутатам Верховной Рады.

Видео: В Кабмине решили штрафовать украинцев без масок в общественном месте

Ранее сообщалось, что в Минздраве Украины заявили о вероятности закрытия известных курортов из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним также, что в Киеве решили ужесточить карантин - ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины штрафкарантинмаска
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