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В Украине заявили про вероятность закрытия известных курортов

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 09:47
В Украине заявили про вероятность закрытия известных курортов
В Украине могут закрыть курорты (фото: РБК-Украина)

В Кабмине обсуждается возможность закрытия популярных курортов

В Украине могут закрыть известные и популярные курорты. В частности это касается любимой многими Одессы. Связано это с коронавирусом, которым продолжают заражаться украинцы.

Про вероятность введения дополнительных ограничительных мер заговорил министр здравоохранения Максим Степанов. А чтобы такие санкции не пришлось применять, чиновник настоятельно рекомендует придерживаться эпидемиологических правил. Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Конечно, возможно (закрытие курортов. - Ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек... И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - говорит Степанов.

Глава ведомства еще раз подчеркнул, как важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки. Если украинцы будут придерживаться правил, то уровень заболеваемости начнет падать, уверен он. Только тогда можно будет говорить про завершение карантина.

Отметим, что на длинные выходные, связанные с празднованием Дня Конституции, в Одессу ринулась масса туристов. Многокилометровая пробка была как при въезде в город, так и при выезде из него в конце отдыха. А огромная толпа на улицах вечерней Одессы, немногим уступающая бразильскому карнавалу, попала на видео.

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ужесточить карантин.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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