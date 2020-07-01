Українцям придумали нові штрафи за відсутність масок: подробиці

Українців без масок штрафуватимуть (фото: РБК-Україна)

У Кабміні розробили законопроект про штрафи для громадян без масок в громадському місці

В Україні будуть штрафувати за не носіння масок в громадському місці під час карантину через коронавірус. Відповідний законопроект був розроблений за дорученням глави Кабміну.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, штрафи для фізичних осіб будуть трохи нижче, ніж зараз передбачені за загальне порушення карантинних правил. Про це урядовець 1 липня заявив на засіданні уряду.

Так, сьогодні до порядку денного включили "повністю опрацьований узгоджений законопроект щодо адміністративно-господарської відповідальності громадських місць за носіння масок відвідувачами таких закладів".

Малюська пояснив, що було схвалено рішення встановити персональну відповідальність за не носіння масок громадянами України, та окремо відповідальність для юридичних осіб і власників будівель, споруд, громадського транспорту, в яких громадяни перебувають без таких індивідуальних засобів захисту.

Для юридичних осіб штрафи мають намір ввести великі - сума від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, фізосіб будуть штрафувати за не носіння масок, а юросіб - за допуск таких людей в приміщення і транспорт. За це доведеться заплатити від 3400 до 5100 гривень.

Цю відповідальність пропонують передбачити в Кодексі про адміністративні правопорушення.

Ніхто їх членів уряду не висловився проти, й ініціативу підтримали одностайно.

Тепер за дану пропозицію залишилося проголосувати народним депутатам Верховної Ради.

Відео: У Кабміні вирішили штрафувати українців без масок в громадському місці

Раніше повідомлялося, що у МОЗ України заявили про ймовірність закриття відомих курортів через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо також, що у Києві вирішили посилити карантин - обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

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Автор: Володимир Костирін