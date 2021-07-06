Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько

С июля в Украине подняли пенсии в нескольких категориях. Речь идет о гражданах, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Закон Украины, который определял минимальные размеры пенсий по инвалидности и размер минимальных пенсий вступил в силу с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного Фонда Украины.

С 1 января 2022 года изменится порядок назначения пенсии для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Для расчета будет учитываться пятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом с 1 января соответствующего года.

Также установлены минимальные размеры пенсионных выплат для лиц из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС I категории. Расчет будет делаться в зависимости от размера средней заработной платы в Украине, с которой выплачены страховые взносы и той, которая учитывается для начисления пенсии за предыдущий год.

Дети с инвалидностью теперь будут получать не 1 854 гривны, а 3 700 гривен.

Из числа ликвидаторов – с 2 688,30 гривны до 3700 гривен

Из числа потерпевших – с 2 039,40 гривен до 3700 гривен

Из числа ликвидаторов – с 2966,40 гривны до 4 800 гривен

Из числа потерпевших – с 2 317,50 гривны до 4 800 гривен

Из числа ликвидаторов – с 3 337, 20 гривен до 6 000 гривен

Из числа потерпевших – с 2 781 гривны до 6 000 гривен

Напомним, ранее мы писали о том, кому повысили пенсии с 1 июля 2021 года.

А также рассказывали о том, какие повышения пенсионных выплат запланированы в Украине до конца 2021 года.