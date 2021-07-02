ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

Новина українською →
Украина, Пятница 02 июля 2021 14:24
Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля Фото: с 1 июля в Украине выросли выплаты некоторым категориям пенсионеров (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

С 1 июля 2021 года в Украине вырос размер прожиточного минимума. Пенсионный фонд Украины назвал виды выплат, которые увеличились после повышения минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

По данным ПФУ, повысились:

  • Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий
  • Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС
  • Минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров
  • Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
  • Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
  • Пенсия за особые заслуги перед Украиной
  • Минимальная пенсия шахтерам
  • Государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца
  • Надбавка донорам

В частности, минимальный размер пенсии по возрасту вырос на 85 гривен - с 1769 до 1854 гривен.

Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

Размер выплат участникам боевых действий вырос на 140,25 гривен - 2918,85 до 3059,10 гривен.

Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

Минимальная пенсия шахтерам выросла на 255 гривен - 5307 до 5562 гривен.

Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца выросла на 170 гривен - 3538 до 3708 гривен.

Пенсионный фонд назвал виды выплат, которые выросли с 1 июля

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты. Согласно закону о госбюджете, минимум вырос на 105 гривен (на 4,8%) - с 2189 гривен до 2294 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии
NEWS
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине