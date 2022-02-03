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Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Новина українською →
Львов, Четверг 03 февраля 2022 18:10
Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова Коллаж РБК-Украина: в центре Львова находится бомбоубежище времен Второй мировой войны
Автор: Роман Мирончук

В центре Львова находится бомбоубежище, которое было еще построено во времена Второй мировой войны. Интересно, что его обнаружили только несколько лет назад.

Фотографии бомбоубежища опубликовано на explorer.lviv.ua.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Данное бомбоубежище находится напротив Областного совета города. При этом такие же сооружения были размещены по всему Львову.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбоубежище тянется от улицы Руськой до спины памятника Вячеславу Черноволу. Вход в подземелье несколько десятилетий был закрыт бетонными плитами. И только несколько лет назад львовским исследователям удалось попасть внутрь и сделать эти уникальные фото.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбоубежище хорошо сохранилось: там до сих пор есть деревянные лавки, изоляторы на стенах, и нет следов грибка.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Интересно, что в бомбоубежище есть бутылки, и газеты, датированные 1971 годом. Поэтому можно предположить, что здесь не было людей более 50 лет.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

По словам родителей одного диггера, в этом бомбоубежище собирались когда-то "неформалы". Возможно, поэтому советская власть решила его законсервировать.

Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре ЛьвоваУкраинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Напомним, в Днепре нашли заброшенный военный объект, который был засекречен много лет. Он был одним из 7 зенитно-ракетных дивизионов в городе, и там стояли ракетные комплексы С-300.

Мы также писали о том, что под Киевом находится секретный поселок, о котором многие годы не говорили.

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