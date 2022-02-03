Украинцам показали, как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны в центре Львова

В центре Львова находится бомбоубежище, которое было еще построено во времена Второй мировой войны. Интересно, что его обнаружили только несколько лет назад.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Данное бомбоубежище находится напротив Областного совета города. При этом такие же сооружения были размещены по всему Львову.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбоубежище тянется от улицы Руськой до спины памятника Вячеславу Черноволу. Вход в подземелье несколько десятилетий был закрыт бетонными плитами. И только несколько лет назад львовским исследователям удалось попасть внутрь и сделать эти уникальные фото.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбоубежище хорошо сохранилось: там до сих пор есть деревянные лавки, изоляторы на стенах, и нет следов грибка.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Интересно, что в бомбоубежище есть бутылки, и газеты, датированные 1971 годом. Поэтому можно предположить, что здесь не было людей более 50 лет.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

По словам родителей одного диггера, в этом бомбоубежище собирались когда-то "неформалы". Возможно, поэтому советская власть решила его законсервировать.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)