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В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)

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Днепр, Вторник 25 января 2022 14:20
В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото) В Днепре нашли заброшенный военный объект (Коллаж РБК-Украина, фото: Facebook/Вячеслав Швец)
Автор: Анна Шиканова

В Днепре был обнаружен заброшенный военный объект. На территории Новокодакского лесничества туристы наткнулись на старый командный пункт зенитно-ракетных дивизионов. Этот военный объект был засекречен очень много лет, но сейчас там все в очень запущенном состоянии.

Фотографии секретного объекта разместил на своей странице в Facebook местный житель Вячеслав Швец.

Этот объект был одним из 7 зенитно-ракетных дивизионов в Днепре и там стояли ракетные комплексы С-300 (универсальная ЗРС дальнего действия, которая обеспечивала поражение всех видов современных, в том числе и баллистических и крылатых ракет, воздушных целей).

Такие объекты были засекречены, а на картах их обозначали как пионерские лагеря или санатории. Территории этих пунктов и весь лес вокруг тщательно охранялись и везде висели таблички, которые запрещали въезд и проход.

В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)

Facebook/Вячеслав Швец

В начале 90-х большинство таких пунктов были закрыты, но техника и охрана там находилась еще очень долго. Сейчас эти пункты полностью заброшены, но в домиках для военных живут люди – бывшие работники пунктов с семьями.

На территории объекта находились: котельная, гаражи для автомобильной техники, главное здание военной части, различные ангары, КПП, плац, подземный склад.

Как рассказал Вячеслав Швец, сейчас объект полностью заброшен, бункеры засыпаны. Но остались различные ангары и таблички.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ обнаружили секретную частную тюрьму Эскобара.

А также рассказывали о том, что под Киевом обнаружили секретный поселок.

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