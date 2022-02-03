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Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

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Львів, Четвер 03 лютого 2022 18:10
Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова Колаж РБК-Україна: у центрі Львова знаходиться бомбосховище часів Другої світової війни
Автор: Роман Мирончук

У центрі Львова знаходиться бомбосховище, яке було ще побудоване за часів Другої світової війни. Цікаво, що його виявили лише кілька років тому.

Фотографії бомбосховища опубліковано на explorer.lviv.ua.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Дане бомбосховище знаходиться навпроти обласної ради міста. При цьому такі ж споруди були розміщені по всьому Львову.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище тягнеться від вулиці Руської до спини пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вхід в підземелля кілька десятиліть був закритий бетонними плитами. І лише кілька років тому львівським дослідникам вдалося потрапити всередину і зробити ці унікальні фото.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Бомбосховище добре збереглося: там досі є дерев'яні лавки, ізолятори на стінах, і немає слідів грибка.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Цікаво, що в бомбосховищі є пляшки, і газети, датовані 1971 роком. Тому можна припустити, що тут не було людей понад 50 років.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

За словами батьків одного діггера, в цьому бомбосховищі збиралися колись "неформали". Можливо, тому радянська влада вирішила його законсервувати.

Українцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі ЛьвоваУкраїнцям показали, як виглядає бомбосховище часів Другої світової війни у центрі Львова

Бомбосховище часів Другої світової війни у Львові (фото: explorer.lviv.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт, який був засекречений багато років. Він був одним з 7 зенітно-ракетних дивізіонів в місті, і там стояли ракетні комплекси С-300.

Ми також писали про те, що під Києвом знаходиться секретне селище, про яке багато років не говорили.

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