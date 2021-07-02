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Українцям показали сервіс зі спецефектами, де можна в реальному часі відстежити блискавки і грози

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П'ятниця 02 липня 2021 07:33
Українцям показали сервіс зі спецефектами, де можна в реальному часі відстежити блискавки і грози Колаж РБК-Україна: українцям показали онлайн-сервіс для відстеження блискавок і гроз
Автор: Роман Мирончук

Останнім часом жителі України зіткнулися з сильними дощами, блискавками і грозами. У мережі з'явився цікавий сервіс, який в режимі реального часу показує блискавки і грози.

Про це розповів Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

"У теплий період року грози в Україні спостерігаються досить часто, тому цей зручний онлайн-сервіс, який відстежує появу грозової активності в реальному часі, може вам стати у нагоді", - йдеться в повідомленні.

Відстежувати грози і блискавки можна за цим посиланням.

Користувачі мережі прокоментували даний сервіс.

  • Чим радити сторонні сервіси, краще б ви радарну інформацію вчасно викладали, а не через 40 хв. А реально майже через годину;
  • Якраз був в епіцентрі подій на Шацьких озерах! Став свідком урагану з дощем і градом!
  • От як колись люди без сервісів грозових виживали;
  • Радари свої потрібно ставити.

Нагадаємо, ураган з потужною зливою і градом знову накрив Львів. Стихія 30 червня розгулялася всього через п'ять днів після минулого бурі, яка наробила чимало біди в місті.

Ми також писали про те, що в Києві пройшла потужна злива з градом. Негода знесла білборд і пошкодила автомобілі. При цьому столичні вулиці залило водою.

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