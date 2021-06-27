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Українцям показали незвичайний гібрид Porsche і "Запорожця" (фото)

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Неділя 27 червня 2021 22:22
Українцям показали незвичайний гібрид Porsche і "Запорожця" (фото) Фото: в мережі показали гібрид Porsche і "Запорожця"
Автор: Роман Мирончук

Невідомий художник представив цікавий автомобіль. Він об'єднав дизайни двох трохи схожих автомобілів. Йдеться про український "Запорожець" і німецький Porsche.

Рендер такого авто опублікований в Instagram "Zazmyzaz".

Найбільше Porsche і "Запорожець" схожі тим, як у них розташований мотор - в задній частині. Це досить непопулярне рішення, адже у більшості автомобілів силовий агрегат знаходиться спереду.

Також в даних машинах схожа система повітряного охолодження двигуна.

Українцям показали незвичайний гібрид Porsche і &quot;Запорожця&quot; (фото)

У мережі показали гібрид Porsche і "Запорожця" (фото: instagram.com/zazmyzaz)

Художник об'єднав дизайни дводверних купе. На рендері велика частина кузова належить німецькому автомобілю Porsche, а передня частина взята з "Запорожця".

Цей гібрид виглядає цікаво. Користувачі мережі придумують йому назву.

Нагадаємо, в мережі показали, як міг би виглядати сучасний "Запорожець". Дизайнер Олександр Шторм продемонстрував свій погляд на це авто. При цьому його автомобіль міг би зацікавити серферів і сапбордистів, а також тих, хто любить компактні машини.

У дизайнера вийшов ретромобіль з багажником на даху, на якому можна возити не тільки дошки для серфа, а й саквояж.

Ми також писали про те, що в мережі показали концепт нової і стильної ЗАЗ "Таврії" А-класу.

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