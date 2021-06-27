Українцям показали незвичайний гібрид Porsche і "Запорожця" (фото)
Невідомий художник представив цікавий автомобіль. Він об'єднав дизайни двох трохи схожих автомобілів. Йдеться про український "Запорожець" і німецький Porsche.
Рендер такого авто опублікований в Instagram "Zazmyzaz".
Найбільше Porsche і "Запорожець" схожі тим, як у них розташований мотор - в задній частині. Це досить непопулярне рішення, адже у більшості автомобілів силовий агрегат знаходиться спереду.
Також в даних машинах схожа система повітряного охолодження двигуна.
У мережі показали гібрид Porsche і "Запорожця" (фото: instagram.com/zazmyzaz)
Художник об'єднав дизайни дводверних купе. На рендері велика частина кузова належить німецькому автомобілю Porsche, а передня частина взята з "Запорожця".
Цей гібрид виглядає цікаво. Користувачі мережі придумують йому назву.
Нагадаємо, в мережі показали, як міг би виглядати сучасний "Запорожець". Дизайнер Олександр Шторм продемонстрував свій погляд на це авто. При цьому його автомобіль міг би зацікавити серферів і сапбордистів, а також тих, хто любить компактні машини.
У дизайнера вийшов ретромобіль з багажником на даху, на якому можна возити не тільки дошки для серфа, а й саквояж.
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