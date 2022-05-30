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Как украинцам подтвердить прививки, которые были сделаны за рубежом: что нужно иметь

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Понедельник 30 мая 2022 18:49
Как украинцам подтвердить прививки, которые были сделаны за рубежом: что нужно иметь Как подтвердить сделанные за рубежом прививки (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Многие украинцы, которые в результате войны выехали за границу, возвращаются домой. Некоторые из них не знают, как подтвердить прививки, сделанные за рубежом.

В Минздраве опубликовали инфографику, как должно выглядеть свидетельство о вакцинации и какая информация должна быть указана в нем.

Что должно быть указано в документе

Лицам, получающим признанные ВОЗ прививки, должны выдать международное свидетельство о прививках по определенной форме.

В частности, в международном сертификате о вакцинации должна быть указана такая информация:

  • название вакцины;
  • дата проведения прививки;
  • производитель, доза и серия вакцины;
  • срок действия свидетельства о прививке.

Также врач или другой уполномоченный медицинский работник должен поставить подпись и печать лечебного учреждения напротив информации о прививках.

Свидетельство должно быть полностью заполнено на английском или французском, но может быть дополнено записями на другом языке.

"Когда вы приедете в Украину, предоставьте полученный за рубежом сертификат семейному врачу или педиатру. Врач внесет информацию в ЭСЗ (электронная система здравоохранения)", - говорится в сообщении.

Как украинцам подтвердить прививки, которые были сделаны за рубежом: что нужно иметьВ Минздраве показали, как должен выглядеть международный паспорт о вакцинации (t.me/mozofficial)

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