Как украинцам подтвердить прививки, которые были сделаны за рубежом: что нужно иметь
Многие украинцы, которые в результате войны выехали за границу, возвращаются домой. Некоторые из них не знают, как подтвердить прививки, сделанные за рубежом.
В Минздраве опубликовали инфографику, как должно выглядеть свидетельство о вакцинации и какая информация должна быть указана в нем.
Что должно быть указано в документе
Лицам, получающим признанные ВОЗ прививки, должны выдать международное свидетельство о прививках по определенной форме.
В частности, в международном сертификате о вакцинации должна быть указана такая информация:
- название вакцины;
- дата проведения прививки;
- производитель, доза и серия вакцины;
- срок действия свидетельства о прививке.
Также врач или другой уполномоченный медицинский работник должен поставить подпись и печать лечебного учреждения напротив информации о прививках.
Свидетельство должно быть полностью заполнено на английском или французском, но может быть дополнено записями на другом языке.
"Когда вы приедете в Украину, предоставьте полученный за рубежом сертификат семейному врачу или педиатру. Врач внесет информацию в ЭСЗ (электронная система здравоохранения)", - говорится в сообщении.
В Минздраве показали, как должен выглядеть международный паспорт о вакцинации (t.me/mozofficial)
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