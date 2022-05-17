Чем опасна свинка и как от нее защититься: медики назвали основные симптомы
Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Как передается паротит
Вирусная инфекция характеризуется мучительным опуханием одной или двух околоушных желез. Врачи сообщают, что вирус передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания и через близкий контакт между людьми.
В чем опасность паротита
Паротит опасен своими осложнениями:
- орхит (воспаление яичек);
- мастит (воспаление молочной железы);
- отит (воспаление среднего уха);
- менингит (воспаление оболочек слизистой железы);
- энцефалит (воспаление головного мозга);
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы).
Какие симптомы
- воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;
- высокая температура;
- астения;
- головная боль;
- бессонница.
Медики говорят, что не существует специфического лечения от паротита, единственная защита - вакцинация.
В Украине прививки от паротита проводятся дважды:
- в 1 год вводят первую дозу вакцины;
- в 6 лет вводят вторую дозу.
В частности, прививка проводится трехкомпонентной вакциной КПК, что обеспечивает иммунитет сразу от трех заболеваний: кори, паротита и краснухи.
Отмечается, если ребенок пропустил какую-то дозу по графику, обратитесь к врачу и как можно эффективнее нужно наверстать пропущенные прививки.
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