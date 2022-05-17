Чем опасна свинка и как от нее защититься: медики назвали основные симптомы

Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как передается паротит

Вирусная инфекция характеризуется мучительным опуханием одной или двух околоушных желез. Врачи сообщают, что вирус передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания и через близкий контакт между людьми.

В чем опасность паротита

Паротит опасен своими осложнениями:

орхит (воспаление яичек);

мастит (воспаление молочной железы);

отит (воспаление среднего уха);

менингит (воспаление оболочек слизистой железы);

энцефалит (воспаление головного мозга);

панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Какие симптомы

воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;

высокая температура;

астения;

головная боль;

бессонница.

Медики говорят, что не существует специфического лечения от паротита, единственная защита - вакцинация.

В Украине прививки от паротита проводятся дважды:

в 1 год вводят первую дозу вакцины;

в 6 лет вводят вторую дозу.

В частности, прививка проводится трехкомпонентной вакциной КПК, что обеспечивает иммунитет сразу от трех заболеваний: кори, паротита и краснухи.

Отмечается, если ребенок пропустил какую-то дозу по графику, обратитесь к врачу и как можно эффективнее нужно наверстать пропущенные прививки.