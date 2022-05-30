Як українцям підтвердити щеплення, які були зроблені за кордоном: що потрібно мати

Багато українців, які внаслідок війни виїхали за кордон, повертаються додому. Деякі із них не знають, як підтвердити щеплення, зроблені за кордоном.

У МОЗ опублікували інфографіку, як має виглядати свідоцтво про вакцинацію та яка інформація повинна бути вказана в ньому.

Що має бути вказано у документі

Особам, які отримують визнані ВООЗ щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.

Зокрема, в міжнародному сертифікаті про вакцинацію має бути вказана така інформація:

назва вакцини;

дата проведення щеплення;

виробник, доза та серія вакцини;

термін дії свідоцтва про щеплення.

Також лікар або інший уповноважений медичний працівник має поставити підпис і печатку лікувального закладу навпроти інформації про щеплення.

Свідоцтво має бути повністю заповнене англійською або французькою, але може бути доповнене записами іншою мовою.

"Коли ви приїдете в Україну, надайте отриманий за кордоном сертифікат сімейному лікарю або педіатру. Лікар внесе інформацію до ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я)", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ показали, як має виглядати міжнародний паспорт про вакцинацію (t.me/mozofficial)