Как украинцам уберечься от опасных инфекций: названы основные вакцины
От инфекционных болезней украинцам можно получить надежную защиту-это прививка.
Об этом рассказали на странице Центра общественного здоровья.
Рекомендуемые прививки
В Украине обязательными являются прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи и "свинки".
Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:
- ротавирусная инфекция;
- пневмококковая инфекция;
- менингококковая инфекция;
- ветряная оспа (ветрянка);
- гепатит А;
- вирус папилломы человека;
- грипп.
Прививки от них являются рекомендованными, сделать их можно за собственный счет.
Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны, предупреждают медики.
Как мы ранее писали, что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете.
Читайте также об инфекционных болезнях в условиях войны и способах, как от них защититься.