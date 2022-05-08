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Как украинцам уберечься от опасных инфекций: названы основные вакцины

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 13:57
Как украинцам уберечься от опасных инфекций: названы основные вакцины Фото: Как уберечься от инфекционных болезней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

От инфекционных болезней украинцам можно получить надежную защиту-это прививка.

Об этом рассказали на странице Центра общественного здоровья.

Рекомендуемые прививки

В Украине обязательными являются прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи и "свинки".

Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

  • ротавирусная инфекция;
  • пневмококковая инфекция;
  • менингококковая инфекция;
  • ветряная оспа (ветрянка);
  • гепатит А;
  • вирус папилломы человека;
  • грипп.

Прививки от них являются рекомендованными, сделать их можно за собственный счет.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны, предупреждают медики.

Как мы ранее писали, что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете.

Читайте также об инфекционных болезнях в условиях войны и способах, как от них защититься.

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