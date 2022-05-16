Беременным следует беречь себя от этого заболевания: может привести к выкидышу

Краснуха - это вирусное заболевание, которое считается "детской" болезнью. Однако, она очень опасна для беременных женщин.

Об этом сообщает МОЗ Украины в Facebook .

Краснуха - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Среди основных симптомов врачи выделяют:

розовая или красная сыпь на лице и туловище;

увеличение лимфатических узлов:

повышенная температура тела;

конъюнктивит;

насморк и головная боль.

В чем опасность для беременных

Врачи говорят, что инфицирование особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.

Также вероятность передачи вируса плоду в начале беременности составляет 90%.

К тому же у детей с синдромом врожденной краснухи могут возникать:

патологии глаз, органов слуха, сердца и мозга;

пожизненные формы инвалидности (аутизм, сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы).

Как защититься от краснухи

Важно помнить, что предотвратить болезнь можно лишь с помощью вакцинации.

Отмечается, что в Украине прививки проводят дважды:

в 1 год вводится первая доза вакцины;

в 6 лет вводят вторую дозу.

Кроме того, вакцинация проводится трехкомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита (свинки) и краснухи.