ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беременным следует беречь себя от этого заболевания: может привести к выкидышу

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 19:28
Беременным следует беречь себя от этого заболевания: может привести к выкидышу Как беременным уберечься от краснухи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Краснуха - это вирусное заболевание, которое считается "детской" болезнью. Однако, она очень опасна для беременных женщин.

Об этом сообщает МОЗ Украины в Facebook.

Краснуха - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Среди основных симптомов врачи выделяют:

  • розовая или красная сыпь на лице и туловище;
  • увеличение лимфатических узлов:
  • повышенная температура тела;
  • конъюнктивит;
  • насморк и головная боль.

В чем опасность для беременных

Врачи говорят, что инфицирование особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.

Также вероятность передачи вируса плоду в начале беременности составляет 90%.

К тому же у детей с синдромом врожденной краснухи могут возникать:

  • патологии глаз, органов слуха, сердца и мозга;
  • пожизненные формы инвалидности (аутизм, сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы).

Как защититься от краснухи

Важно помнить, что предотвратить болезнь можно лишь с помощью вакцинации.

Отмечается, что в Украине прививки проводят дважды:

  • в 1 год вводится первая доза вакцины;
  • в 6 лет вводят вторую дозу.

Кроме того, вакцинация проводится трехкомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита (свинки) и краснухи.

Ранее мы сообщали, что Минздрав опубликовал список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны.

Также мы писали, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за рубежом.

К тому же важно знать, что Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины беременная
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество