Украинцам перестали выдавать водительские удостоверения: названа причина

В Украине в ближайшее время нельзя будет получить либо обменять водительское удостоверение. Дело в том, что в центрах МВД закончились специальные бланки и на их изготовление нужно время.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного сервисного центра.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения", - сказано в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина", которые изготавливает бланки, восстановления изготовления свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Украинцам сообщили, что о возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД нужно следить на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона. Также людям приносят извинения за временные неудобства.