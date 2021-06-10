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Украинцам перестали выдавать водительские удостоверения: названа причина

Автор: Людмила Жукова

В Украине в ближайшее время нельзя будет получить либо обменять водительское удостоверение. Дело в том, что в центрах МВД закончились специальные бланки и на их изготовление нужно время.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного сервисного центра.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения", - сказано в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина", которые изготавливает бланки, восстановления изготовления свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Украинцам сообщили, что о возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД нужно следить на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона. Также людям приносят извинения за временные неудобства.

Как мы писали ранее, Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.

Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.

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