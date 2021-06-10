RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українцям перестали видавати водійські посвідчення: названа причина

Автор: Людмила Жукова

В Україні найближчим часом не можна буде отримати або обміняти водійське посвідчення. Справа в тому, що в центрах МВС закінчилися спеціальні бланки і на їх виготовлення потрібен час.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного сервісного центру.

"У зв'язку з перебоями в поставках бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів і видачі водійського посвідчення", - сказано в повідомленні.

За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", яке виготовляє бланки, відновлення виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Українцям повідомили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС потрібно стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону. Також у людей перепрошують за тимчасові незручності.

Як ми писали раніше, Кабінет Міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України і МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Додамо, українці отримали можливість обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України права человека