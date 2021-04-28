Украинцам на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану

"У меня есть идеи насчет самогоноварения, марихуаны. Не смейтесь, это швейцарская схема, это не я выдумала. Когда, например, производство молока стимулируют за счет того, что не берут акциз с малого, крафтового производителя", - заявила Третьякова.

Она отметила, что люди, которые гонят самогон, обычно это делают не для того, чтобы самому употреблять, а для продажи. Поэтому это могло бы помочь пенсионерам.

Третьякова также считает, что легализация марихуаны пошла бы на пользу украинцам в возрасте 50-55+.

"И перераспределение средств с этого должно быть не в государственный бюджет, а в пользу тех, кто сегодня уже потерял эти возможности, в том числе и потому, что предыдущие политики не были креативными и дальновидными", - добавила она.