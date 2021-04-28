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Украинцам на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану

Автор: Styler

Украине не хватает креативных законов. Они помогли бы реализовать потенциал, который есть у украинцев и нации в целом. К примеру, пенсионеры могли бы варить самогон и выращивать марихуану.

Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью РБК-Украина.

"У меня есть идеи насчет самогоноварения, марихуаны. Не смейтесь, это швейцарская схема, это не я выдумала. Когда, например, производство молока стимулируют за счет того, что не берут акциз с малого, крафтового производителя", - заявила Третьякова.

Она отметила, что люди, которые гонят самогон, обычно это делают не для того, чтобы самому употреблять, а для продажи. Поэтому это могло бы помочь пенсионерам.

Третьякова также считает, что легализация марихуаны пошла бы на пользу украинцам в возрасте 50-55+.

"И перераспределение средств с этого должно быть не в государственный бюджет, а в пользу тех, кто сегодня уже потерял эти возможности, в том числе и потому, что предыдущие политики не были креативными и дальновидными", - добавила она.

Напомним, Галина Третьякова оскандалилась заявлением о детях низкого качества. Она также привела в пример Великобританию, где один из заместителей министра соцполитики якобы заявил, что желающих получить социальную помощь необходимо стерилизовать.

Ранее пресс-секретарь Галины Третьяковой закрывала рот журналистке.

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Новости Украины пенсионерыГалина Третьякова