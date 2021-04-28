RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українцям на пенсії хочуть дозволити варити самогон і вирощувати марихуану

Автор: Styler

Україні бракує креативних законів. Вони допомогли б реалізувати потенціал, який є в українців і нації в цілому. Наприклад, пенсіонери могли б варити самогон і вирощувати марихуану.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене є ідеї щодо самогоноваріння, марихуани. Не смійтеся, це швейцарська схема, це не я вигадала. Коли, наприклад, виробництво молока стимулюють шляхом того, що не беруть акциз з малого, крафтового виробника", - заявила Третьякова.

Вона зазначила, що люди, які женуть самогон, зазвичай це роблять не для того, щоб самому вживати, а для продажу. Тому це могло б допомогти пенсіонерам.

Третьякова також вважає, що легалізація марихуани пішла б на користь українцям у віці 50-55+.

"І перерозподіл коштів з цього має бути не до державного бюджету, а на користь тих, хто сьогодні вже втратив ці можливості, в тому числі і тому, що попередні політики не були креативними і далекоглядними", - додала вона.

Нагадаємо, Галина Третьякова оскандалилася заявою про дітей низької якості. Вона також навела в приклад Великобританію, де один із заступників міністра соцполітики нібито заявив, що охочих отримати соціальну допомогу необхідно стерилізувати.

Раніше прес-секретар Галини Третьякової закривала рот журналістці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсионерыГалина Третьякова