Украинцам объяснили, почему для локдауна выбрали такие даты: не просто так

Локдаун в Украине вводят в январе (коллаж РБК-Украина)

Жесткий карантин в Украине будет действовать в период с 8 по 24 января 2021 года, и такие даты в правительстве выбрали с учетом пиковой нагрузки на медицинскую отрасль в конце января и в феврале.

Об этом 9 декабря глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается естественного развития эпидемического процесса острых респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус, - за последние 10 лет мы наблюдали рост заболеваний на 3-ю неделю ноября, снижение в декабре, сегодня мы это наблюдаем, это никакой не локдаун, а естественное явление и масочный режим", - рассказал он.

Эксперт прогнозирует снижение показателей заболевания в последнюю неделю декабря, а в первых неделях января будет "резкий рост после каникулярного периода, это третья - четвертая неделя января".

"В этот период и вводится локдаун", - отметил Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы столицы назвал решение Кабмина об ужесточении карантина после Рождества правильным и взвешенным.

Он подчеркнул, что в выборе даты введения локдауна нужно учитывать рост ОРВИ, а также важно контролировать противоэпидемические мероприятия во всех сферах бизнеса.

"И что касается введения с 8 января локдауна, это жесткие карантинные ограничения, это правильное и взвешенное решение за последние полгода. Это исключительно научно обоснованное решение, учитывая пиковую нагрузку на медицинскую отрасль в конце января и в феврале. Решение принято правильное", - заявил Рубан.

Эксперт также отметил, что транспорт должен работать для обеспечения жизнедеятельности, но его надо контролировать.

Ранее сообщалось, что украинцы резко отреагировали на введение локдауна в январе - в сети посыпались критические комментарии после такого решения об ужесточении карантина.