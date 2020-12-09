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Українцям пояснили, чому для локдауну обрали такі дати: не просто так

Середа 09 грудня 2020 20:27
Українцям пояснили, чому для локдауну обрали такі дати: не просто так
Локдаун в Україні вводять у січні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Жорсткий карантин в Україні діятиме в період з 8 по 24 січня 2021 року, і такі дати в уряді вибрали з урахуванням пікового навантаження на медичну галузь наприкінці січня та у лютому.

Про це 9 грудня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Що стосується природного розвитку епідемічного процесу гострих респіраторних інфекцій, до яких відноситься і коронавірус, - за останні 10 років ми спостерігали зростання захворювань на третій тиждень листопада, зниження в грудні, сьогодні ми це спостерігаємо, це ніякий не локдаун, а природне явище і масковий режим", - розповів він.

Експерт прогнозує зниження показників захворювання в останній тиждень грудня, а в перших тижнях січня буде "різке зростання захворюваності після канікулярного періоду, це третій - четвертий тиждень січня".

"У цей період і вводиться локдаун", - зазначив Рубан.

Голова Держпродспоживслужби столиці назвав рішення Кабміну про посилення карантину після Різдва правильним і виваженим.

Він наголосив, що у виборі дати введення локдауну потрібно враховувати зростання ГРВІ, а також важливо контролювати протиепідемічні заходи в усіх сферах бізнесу.

"І стосується введення з 8 січня локдауну, це жорсткі карантинні обмеження, це правильне і виважене рішення за останні півроку. Це виключно науково обґрунтоване рішення, з огляду на пікове навантаження на медичну галузь наприкінці січня і в лютому. Рішення ухвалено правильне", - заявив Рубан.

Експерт також зазначив, що транспорт повинен працювати для забезпечення життєдіяльності, але його треба контролювати.

Раніше повідомлялося, що українці різко відреагували на введення локдауну у січні - в мережі посипалися критичні коментарі після такого рішення про посилення карантину.

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