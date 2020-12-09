Дайте людям покой! Украинцы резко отреагировали на введение локдауна

В Украине вводят локдаун (коллаж РБК-Украина)

Локдаун в Украине вводят с 8 января до 24 января 2021 года. Такое решение 9 декабря озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Новость об ужесточении карантина вызвала бурную реакцию в сети, и пользователи интернета довольно резко высказываются относительно таких вынужденных "зимних каникул".

Так, усиление карантинных ограничений коснется:

работы ресторанов, кафе, баров - будут работать по доставке и принимать заказы на вынос;

на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;

закроют театры, кинотеатры:

запретят работу фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);

будет запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий.

При этом продолжат работу:

общественный транспорт - будет работать по правилам "оранжевой" зоны карантина;

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы также не станут закрывать.

Под постом в Facebook про введение локдауна сразу после Рождества украинцы оставляют массу гневных комментариев. Некоторые связывают принятие решения об ужесточении ограничений с недавним решением Евросоюза о выделении Украине очередного транша на 600 млн евро. Другие указывают на возможные проблемы граждан с оплатой коммунальных услуг из-за новых запретов.

Сколько можно, ребятки! На основании чего "локдаун"? Вы уж как-то определитесь: или у нас "ужасная пандемия", или "гулять праздники". Кабмин конечно имеет право вводить чрезвычайные меры. Но эти меры - на случай непредвиденных экстремальных ситуаций. А что это за "экстремальная ситуация", которая наступает аж через месяц?.. Похоже зяблики не успокоятся, пока не ввергнут страну в полный правовой хаос. Уже скоро год, как под предлогом Ковида фи*ачат основные конституционные права, а ВР клювом щелкает...

Введут, когда людям как раз нужно оплачивать завышенные коммуналки (газ, свет, вода, аренда) + налоги, предприятиям платить проценты по кредитам после первого локдауна... да и просто нужно работать, чтоб все то же самое оплачивать в начале февраля... Правительство... Решило... Планово... получив транш 600 млн евро для безбедного "деребана" на "плановый" карантин... Майдан точно уже будет.

Люди без работы, у кого-то дети, как жить, чем кормить семью

Уже сидели, по выходным, а вывод - никакой

Дайте людям покой! Все увольтесь и пусть умные люди работают на благо народа. Не делайте так, чтобы вас проклинали до восьмого колена за измену Украине!

Мне почему-то тоже так кажется, что и карманы полные, и волки спокойные, вот только овцы не поймут этого.

Люди остаются без работы и денежных доходов, за что платить коммуналку и питание - это просто ужас!

А зачем садики открыты будут, если родители дома будут сидеть?

Ранее мы рассказывали о локдауне в январе и указывали список запретов, которые хотят ввести после ужесточения карантина.