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Украинцам обещают зарплаты на уровне 15 тысяч: Шмыгаль сделал заявление

Воскресенье 30 августа 2020 08:02
Украинцам обещают зарплаты на уровне 15 тысяч: Шмыгаль сделал заявление
В Украине повысят среднюю зарплату (иллюстративное фото: flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Денис Шмыгаль анонсировал повышение реальной зарплаты в Украине

В Украине средняя заработная плата будет постепенно повышаться и в правительстве ожидают, что она окажется на уровне 15 тысяч гривен через полтора года - к 2022-му.

О таких планах премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал в своем Facebook.

По словам главы Кабмина, экономика Украины начала восстанавливаться, и граждане возвращаются на работу.

Также Шмыгаль отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысячи гривен.

Премьер рассказал, что промышленность за месяц улучшила показатели на 1,4%, и высказал надежду на начало устойчивого тренда на рост.

"Кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты. Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%" и еще более 300 млн грн компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела", - написал Шмыгаль.

Украинцам обещают зарплаты на уровне 15 тысяч: Шмыгаль сделал заявление

Шмыгаль рассказал о повышении реальной зарплаты в Украине (фото: facebook.com/dshmyhal)

Ранее в Минздраве Украины заявили, что медикам повысят зарплату и пересмотрят тарифы на медуслуги на 2021 год.

Напомним, президент Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты с 1 сентября, размер которой составит 5 тысяч гривен.

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Новости Украины зарплатаэкономика УкраиныДенис Шмыгаль
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