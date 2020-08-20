Просто стыдно: в Украине медикам повысят зарплату и пересмотрят тарифы на медуслуги

В Украине повысят зарплаты медикам (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали о пересмотре тарифов на медицинские услуги на следующий год

В Украине пересмотрят тарифы на медицинские услуги на 2021 год и повысят зарплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Министр отметил, что тарифы утверждаются на год, и в правительстве обязательно их будут пересматривать на следующий.

"И не только саму стоимость тарифа, а мы говорим о тарифе, если действительно за эти средства можно вылечить и выписать человека, который уже выздоровел", - заявил чиновник.

Степанов подчеркнул, что при составлении этих тарифов на следующий года "мы будем закладывать справедливую заработную плату для врачей".

"Позиция и главы государства, и меня, как министра здравоохранения - заработная плата наших медицинских работников должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей, и среднего и младшего медицинского персонала", - сказал глава Минздрава.

Также он напомнил, что первое повышение заработной платы медицинским работникам запланировано с 1 сентября. Так, зарплата врача в среднем должна вырасти на 3,5 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - на около 2,5 тысячи, а младшего медперсонала - на около 1250 гривен.

"Это будут доплаты нашим медицинским работникам, они определены в абсолютной цифре. Это первый шаг. И наконец государство уже должно обратить внимание и сказать, что не может врач получать такую ​​зарплату, которую он получает сегодня. Потому что это просто стыдно для страны", - признался чиновник.

Как сообщалось, с 1 сентября 2020 года зарплату медикам повысят на 25, 50 и 70% в зависимости от категории.

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