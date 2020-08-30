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Українцям обіцяють зарплати на рівні 15 тисяч: Шмигаль зробив заяву

Неділя 30 серпня 2020 08:02
Українцям обіцяють зарплати на рівні 15 тисяч: Шмигаль зробив заяву
В Україні підвищать середню зарплату (ілюстративне фото: flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Денис Шмигаль анонсував підвищення реальної зарплати в Україні

В Україні середня заробітна плата буде поступово підвищуватися і в уряді очікують, що вона буде на рівні 15 тисяч гривень через півтора року - до 2022-го.

Про такі плани прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував у своєму Facebook.

За словами глави Кабміну, економіка України почала відновлюватися, і громадяни повертаються на роботу.

Також Шмигаль зазначив, що у червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тисячі гривень.

Прем'єр розповів, що промисловість за місяць поліпшила показники на 1,4%, і висловив надію на початок сталого тренду на зростання.

"Кредитні програми для українських фермерів та невеликого бізнесу продовжують набирати обертів. Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою "5-7-9%" і ще більше ніж 300 млн грн компенсовано нашим фермерам, аби вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи", - написав Шмигаль.

Українцям обіцяють зарплати на рівні 15 тисяч: Шмигаль зробив заяву

Шмигаль розповів про підвищення реальної зарплати в Україні (фото: facebook.com/dshmyhal)

Раніше в МОЗ заявили, що медикам підвищать зарплату і переглянуть тарифи на медпослуги на 2021 рік.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про збільшення мінімальної зарплати з 1 вересня, розмір якої складе 5 тисяч гривень.

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