Українцям потрібно платити за "євробляхи" не на ходу: загрожує величезний штраф

В Україні особам, які ввезли в країну "євробляхи", потрібно буде платити за авто, навіть якщо вони не на ходу. Зокрема, потрібно на евакуаторі відвезти машину на розмитнення.

Який штраф загрожує

Як розповів юрист Іван Казачук, щоб уникнути штрафу потрібно розмитнювати такі автомобілі, в якому б технічному стані вони не знаходилися.

"У нас є деякі авто сьогодні, які приїхали на евакуаторі. Тому що у автомобіля є технічні несправності, але людина все ж вирішила його розмитнити, щоб уникнути штрафу в 170 тис. грн", – відзначає експерт.

Як додав юрист, деякі українці привозять в пункти розмитнення авто навіть на евакуаторі. Потім у власника є законні права для того, щоб машина легально перебувала на території країни. А відремонтувати автомобіль після цього можна буде через якийсь час.

Як відомо, час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.

Пільговим розмитненням можуть скористатися: