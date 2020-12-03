Украинцам назвали плюсы изменения даты Рождества: дает надежду на светлое будущее

В Украине могут перенести дату Рождества на 25 декабря (коллаж РБК-Украина)

В 2019 году празднование Рождества 25 декабря поддерживали 25% украинцев. И количество сторонников именно этой даты растет.

Писатель и журналист Назарий Заноз считает, что перенос даты с 7 января на 25 декабря даст толчок украинским церквям для обновления и модернизации, потому что "вызовов куда больше не в прошлом, а в настоящем и будущем, что неотвратимо надвигается".

"Хочется, чтобы церкви становились теми институтами, которые помогают прихожанам становиться лучше. Чтобы совместно противостоять угрозам. Замечательно, что некоторые церкви стали центрами волонтерства, что капелланы помогают нашим военным. Замечательно, что существует инициатива УГКЦ, чтобы прихожане перестали цеплять пластиковые цветы на надгробия. Нужно больше подобных вещей, которые объясняли бы людям, как быть более экологически сознательными. Как беречь не только традиции, но и архитектуру, потому что это так же наследие всей страны, а не отдельного прихода, поэтому она не может делать с ним, что себе надумает. Как развиваться, становиться образованней и помогать в этом другим, как когда-то в свое время делал владыка Андрей Шептицкий", - пишет он в блоге на "Радио Свобода".

Если же этого не произойдет, уверен Назарий, то церкви всех патриархатов в Украине рискуют остаться "в глубоком прошлом и на периферии истории".

"Жизнь на два календаря (по григорианскому в быту и по юлианскому религиозно) – это один из замеров традиционной отечественной амбивалентности, которой никак не удается избавиться. Чтобы и вашим, и нашим. Украинцы предпочитают продолжать разрываться между прошлым и настоящим. И это разрывание отбирает у народа будущее. Оно снова останавливает его где-то на подступах к желаемой цели. Свидетельствует о неопределенности и неготовности. О нехватке настоящего понимания", - пишет журналист.

По его словам, для народа праздники ассоциируются со старыми хорошими временами.

"Они видят в изменении даты угрозу. Посягательство на их счастливое прошлое. Ведь настоящее таким не получается, поэтому поклоняются временам более давним. Однако это лишено логики, как и лишено логики празднование Рождества после Нового года. Поєтому изменение даты никак не грозит традиции. Она наоборот возвращает все на круги своя. Ибо именно Рождество является праздником, который дает надежду на светлое будущее, спасение мира, а не вселенской тоской по старым временам", - добавляет он.

Также Заноз выразил мнение, что украинцы, в своем большинстве, не хотят настоящих перемен, и стремятся, чтобы жилось лучше, хоть делать для того каких-то действительно решительных шагов не спешат. По словам журналиста, украинцы хотят оставаться в своей теплой зоне комфорта.

"Даже если комфортом в той зоне не очень то и пахнет, а за тепло нужно платить. Сами знаете, какие на него тарифы", - резюмировал он.

Как мы писали ранее, в декабре украинцы будут отдыхать больше, чем обычно.