Українцям назвали плюси зміни дати Різдва: дає надію на світле майбутнє

В Україні можуть перенести дату Різдва на 25 грудня (колаж РБК-Україна)

У 2019 році святкування Різдва 25 грудня підтримували 25% українців. І кількість прихильників саме цієї дати зростає.

Письменник і журналіст Назарій Заноз вважає, що перенесення дати з 7 січня на 25 грудня дасть поштовх українським церквам для оновлення і модернізації, бо "викликів куди більше не в минулому, а в теперішньому та майбутньому, що невідворотно насувається".

"Хочеться, аби церкви ставали тими інституціями, котрі допомагають прихожанам ставати кращими. Аби спільно протистояти загрозам. Чудово, що деякі церкви стали осередками волонтерства, що капелани допомагають нашим військовим. Чудово, що існує ініціатива УГКЦ, аби прихожани припинили чіпляти пластикові квітки на надгробки. Потрібно більше подібних речей, котрі пояснювали б людям, як ставати більш екологічно свідомими. Як берегти не лише традиції, а й архітектуру, бо це так само спадок всієї країни, а не окремої парафії, тому вона не може робити з ним, що собі надумає. Як розвиватися, ставати освіченішими та допомагати в цьому іншим, як колись свого часу робив владика Андрей Шептицький", - пише він у блозі на "Радіо Свобода".

Якщо ж цього не станеться, впевнений Назарій, то церкви усіх патріархатів в Україні ризикують залишитися "в глибокому минулому й на периферії історії".

"Життя на два календарі (за григоріанським у побуті та за юліанським релігійно) – це один із вимірів традиційної вітчизняної амбівалентності, котрої ніяк не вдається позбутися. Аби і вашим, і нашим. Українці воліють продовжувати розриватися між минулим та сьогоденням. І це розривання відбирає в народу майбутнє. Воно знову зупиняє його десь на підступах до бажаної мети. Свідчить про невизначеність та неготовність. Про брак справжнього порозуміння", - пише журналіст.

За його словами, для народу свята асоціюються зі старими хорошими часами.

"Вони бачать в зміні дати загрозу. Посягання на їхнє щасливе минуле. Адже сьогодення таким не видається, тож поклоняються часам давнішим. Проте це позбавлено логіки, як і позбавлене логіки святкування Різдва після Нового року. Бо зміна дати ніяк не загрожує традиції. Вона навпаки повертає все навкруги своя. Бо й саме Різдво є святом, котре дає надію на світле майбутнє, порятунок світу, а не вселенською тугою за старими часами", - додає він.

Також Заноз висловив думку, що українці, в своїй більшості, не воліють справжніх змін, та прагнуть, аби жилося краще, хоч робити для того якихось справді рішучих кроків не поспішають. За словами журналіста, українство хоче зоставатися в своїй теплій зоні комфорту.

"Навіть якщо комфортом в тій зоні не дуже то й пахне, а за тепло потрібно платити. Самі знаєте, які на нього тарифи", - резюмував він.

Як ми писали раніше, у грудні українці будуть відпочивати більше, ніж зазвичай.