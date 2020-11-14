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"Николайчик", Рождество и короткие рабочие недели: все праздники и выходные декабря

Суббота 14 ноября 2020 08:37
"Николайчик", Рождество и короткие рабочие недели: все праздники и выходные декабря
Праздники и выходные декабря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В декабре украинцы будут отдыхать больше, чем обычно

Декабрь 2020 подарит нам две короткие рабочие недели. Ведь в последний месяц года украинцы отметят Католическое рождество. Кроме того, 31 декабря выпадет на четверг, поэтому на новогодние праздники мы отправимся немного раньше.

Так, в декабре у нас в календаре один государственный праздник - Католическое Рождество - пятница, 25 декабря станет выходным днем.

Всего в первый месяц зимы работать мы будем 22 дня, а отдыхать, соответственно - 9.

Выходными будут такие даты: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 декабря.

Любимый детворой праздник День Святого Николая, или "Николайчик", выпадает на субботу. Не забудьте порадовать малышню презентами под подушкой.

&quot;Николайчик&quot;, Рождество и короткие рабочие недели: все праздники и выходные декабря

Выходные и рабочие дни в декабре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники декабря 2020

    1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
    2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства
    3 декабря - Международный день людей с инвалидностью
    4 декабря - День объятий, Введение в храм Пресвятой Богородицы
    5 декабря - Международный день волонтера
    7 декабря - День местного самоуправления в Украине
    9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
    13 декабря - День благотворительности
    13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
    14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
    15 декабря - Международный день чая
    19 декабря - День Святого Николая
    25 декабря - Католическое Рождество
    28 декабря - Международный день кино.

    Интересно, что в июле этого года у украинцев было рекордное количество рабочих дней - целых 23 дня, а май стал самым богатым на выходные и праздники - 19 рабочих и 12 выходных дней.

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