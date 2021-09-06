Украинцам назвали главную проблему магазинного хлеба: "стандарты превышены в два раза!"

Она отметила, что не всегда все продукты относятся к сбалансированному питанию.

"Например, хлеб. Он может быть изготовлен по всем технологиям, но не соответствовать стандартам", - заявила Скапа.

По ее словам, если обратить внимание на содержание соли, то на полках украинских магазинов нельзя найти хлеб, который соответствует стандартам 0,45 грамма соли на 100 граммов хлеба.

"Сейчас стандарты превышены в два раза и больше", - добавила эксперт.

Скапа также подчеркнула, что аналогичная ситуация наблюдается с консервами и колбасными изделиями.

Зачем добавляют больше соли

Производители с помощью большего количества соли повышают вкусовые качества своих продуктов.