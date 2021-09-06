Українцям назвали головну проблему магазинного хліба: "стандарти перевищені в два рази!"

Вона зазначила, що не завжди всі продукти відносяться до збалансованого харчування.

"Наприклад, хліб. Він може бути виготовлений за всіма технологіями, але не відповідати стандартам", - заявила Скапа.

За її словами, якщо звернути увагу на вміст солі, то на полицях українських магазинів не можна знайти хліб, який відповідає стандартам 0,45 грама солі на 100 грамів хліба.

"Зараз стандарти перевищені в два рази і більше", - додала експерт.

Скапа також підкреслила, що аналогічна ситуація спостерігається з консервами та ковбасними виробами.

Навіщо додають більше солі

Виробники за допомогою більшої кількості солі підвищують смакові якості своїх продуктів.